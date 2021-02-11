美團擬配股加發可換股債券 集資776億元 騰訊將投資31億
文章日期：2021年4月19日 17:45
【17:45更新】根據彭博獲得的交易文件，第一系列債券為14.395億至14.836億美元的6年期可轉換債券，第二系列債券為14.734億至15億美元的7年期債券。
系列一債券有在2025年4月27日或前後的投資者賣回選擇權，系列二債券有在2026年4月27日或前後的投資者賣回選擇權。
發行人評級：穆迪「Baa3」，標普「BBB-」，惠譽「BBB」，定價日期為2021年4月19日。
【17:08】早前被投行「點名」面臨反壟斷陰霾的美團（3690），彭博引述文件指，美團擬從配售新股及發售可換股債券中集資100億美元(約776億港元)。
報道指，美團擬以先舊後新方式出售1.87億股，每股作價265元至274元，作價相當於今日收市價折讓5.3%至8.4%，此部分集資集資495.5億元至512.38億元(約65.9億美元)。另外，亦將從股東騰訊（0700）集資4億美元(約31億港元)，以及30億美元的零息可換股債券。
高盛、美銀為是次配股及債券的全球聯合協調人及賬簿管理人。瑞銀、中信里昂為先舊後新配股的聯合賬簿管理人。
美團今天收報289.2元，微跌0.34%。
上周美團曾指股東沽貨消息不屬實。
其他報道
恒指50天線得而復失 收市升136點 北水連續2日流入 攜程升4.5%
騰訊斥500億元人幣推「可持續社會價值創新戰略」 馬化騰：只是開始
恒指半日升232點 見一個月新高 曾升穿50天線 攜程升3.5%