系列一債券有在2025年4月27日或前後的投資者賣回選擇權，系列二債券有在2026年4月27日或前後的投資者賣回選擇權。

發行人評級：穆迪「Baa3」，標普「BBB-」，惠譽「BBB」，定價日期為2021年4月19日。

【17:08】早前被投行「點名」面臨反壟斷陰霾的美團（3690），彭博引述文件指，美團擬從配售新股及發售可換股債券中集資100億美元(約776億港元)。

報道指，美團擬以先舊後新方式出售1.87億股，每股作價265元至274元，作價相當於今日收市價折讓5.3%至8.4%，此部分集資集資495.5億元至512.38億元(約65.9億美元)。另外，亦將從股東騰訊（0700）集資4億美元(約31億港元)，以及30億美元的零息可換股債券。

高盛、美銀為是次配股及債券的全球聯合協調人及賬簿管理人。瑞銀、中信里昂為先舊後新配股的聯合賬簿管理人。

美團今天收報289.2元，微跌0.34%。

上周美團曾指股東沽貨消息不屬實。

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