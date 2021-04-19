富瑞：關注內銀市賬率 增未來四個月股價不明朗
文章日期：2021年4月19日 16:49
內銀將於本周和下周公布首季業績，銀保監官員早前表示，首季業績有1.5%的增長。投行富瑞發表報告，認為增速低於市場預期的5%，以及名義本地生產總值增速，或令市賬率縮減，增加股價在4月至8月的不明朗性。該行預期，銀行淨息差續收窄，撥備前盈利率減少，但料銀行會繼續作出大額撥備。
去年第四季信貸撥備大幅減少，力保內銀純利全年仍有正增長。富瑞認為，雖然官方公布上季不良貸款率按季下跌了0.02個百分點，經濟亦強勁增長，不過預期內銀仍會保持高額撥備。富瑞指出，因為盈利能力下降影響內銀內生補充資本的能力，核心一級資本充足率下跌成為市場關注點，若然上半年內銀盈利增長不能達到雙位數，市賬率將會進一步下跌。
富瑞認為， 內銀股價在4月至8月會在短期不明朗，預期五大國有銀行首季盈利長為1%至5%，郵儲行（1658）會有5%至10%，大部分全國股份行盈利增長1%至5%，招商銀行（3968）則增接近10%。
中國華融（2799）近日陷入債券問題，境外債券債格急跌。不過富瑞認為，市場對華融的反應過敏。作為財政部屬下國企和準系統性金融機構，華融是中國最為的資產管理公司，與其他金融機構有很強的連繫，是大到不能倒。一旦將華融海外部分分拆，只餘償付能力，則所有中資企業的境外債也會面臨抛售。富瑞認為，最終華融不會有債券違約。
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