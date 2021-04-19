Tesla下午在微博就事件回應，指該名女車主為2月河南安陽發生的超速違章事故車主。Tesla指，該車主通過非常規方式獲取證件進入展館，在展台周圍進行直播，露出定制維權T恤，並登上車頂大喊。現場工作人員在與主辦方協商後，主辦方考慮到該行為嚴重影響展會正常秩序，協調保安及公安執法人員勸離車主。

Tesla稱，該車主此前曾因超速違章發生碰撞事故，後以產品質量為由堅持要求退車。近兩個月公司始終保持與車主積極協商，表示願意協助完成檢測、維修或保險理賠事宜，同時提出多種解決方案，但由於車主不接受任何形式的第三方檢測，並強烈拒絕公司提出的所有方案，所以相關事宜只能持續溝通。

其後上海警方亦證實，已就事件介入調查。翻查資料，上月初，該女車主已曾在Tesla的河南銷售點抗議。

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