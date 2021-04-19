美股區塊鏈板塊盤前集體重挫 Coinbase跌4%
文章日期：2021年4月19日 16:34
加密貨幣價格急跌，拖累美股區塊鏈板塊集體重挫。「加密貨幣第一股」Coinbase（美：COIN）跌4.18%，第九城市（美：NCTY）跌7.29%，RIOT（美：RIOT）跌8.85%，MARA（美：MARA）跌7.24%，SOS（美：SOS）跌4.6%，嘉楠科技（美：CAN）跌6.32%。
自Coinbase上周三（14日）上市，帶動比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）創新高後，多項負面消息夾擊加密貨幣市場，包括土耳其月底起禁止虛擬貨幣交易、美國財政部將起訴數間金融機構利用加密貨幣洗黑錢及Coinbase大量高層售股套現等，令一眾加密貨幣應聲急跌。
據CoinMarketCap數據，比特幣今天低見約53238美元，現報約56993美元；以太幣低見約2045美元，現報約2252美元。
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