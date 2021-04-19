代表鄭少輝的資深大律師袁國強指出，從原告與被告冼健航等人的微信通話中，原告的理解是，被告的回應是會為鄭少輝預留股份，甚至豁免管理費及表現費等。當時被告亦多次向鄭少輝提到，螞蟻的股份暫時夠分配，原因已預多了，但是最終認購結果不會太快知道，會留待上市前一日才會知悉。從被告口中得知，用約3億元資金，可認購螞蟻集團380萬股新股。不過，在後來原告與被告進一步對話，才得悉需要與另一證券商合作，透過螞蟻上市時股份上板，以招股價80元同價取得股份，這與原告的預期有落差。就算最終原告所得股份數目，與認購新股時取得的股份數目一樣，但是畢竟從二手市場接入二手股份的造價及性質有別，被告的說法及可信性在原告的眼中頓時大打折扣，形同欺詐。因此袁國強認為，螞蟻已叫停上市，加上前述理由，無論案情如何，其實已足以支持他們尋求快速聆訊，討回公道。

不過，辯方律師反駁，抽新股從來無法保證一定全數獲分配股份，被告與原告的微信內容亦已反映，原告其實知情。同時，被告並沒有言明抽中新股及接二手股份的情況，至於未能即時向原告發回款項，當中與反洗錢相關查核程序及搞清楚資金來源有關。袁國強則稱，這理應是「認識你的客戶」（KYC）程序時已掌握原告的資金來源，而非事後才去跟進，被告其實應該知道，原告的資金並非殼公司，因此不同意被告方的律師之說法。

今次案件原告為鄭少輝，被告為Swenson Global Opportunities Funds SPC﹑軒塍資產管理﹑陳世榮及冼健航等。

其他報道

調查：餐飲業信心增強

美團新一代L4級無人配送車 配送時速最高20km

廣州期貨交易所開幕 港交所創逾一個月高

Tesla中國3月新車註冊3.5萬輛 按年增3倍

騰訊斥500億元人幣推「可持續社會價值創新戰略」 馬化騰：只是開始

永明：次季續看好環球股市 籲減現金揸股票

一田購物優惠日eShop率先買周三開鑼 料營業額升一成

恒指公司：推出恒生物業服務及管理指數

瑞銀汪濤料第二季後按季GDP增長加速 關注違約增加

中國建築國際：首季經營溢利升40% 新簽合約306億

南京允新住宅項目加管理費 券商︰料其他城市跟隨利好物管股

恒指半日升232點 見一個月新高 曾升穿50天線 攜程升3.5%

361度國際主品牌產品首季零售額錄高雙位數增長

攜程：支持中央反壟斷調查

滬深三大指數高收 上證半日漲逾1%

央行副行長李波：比特幣屬另類投資 中國正研究其監管環境

1個月HIBOR終止7連跌