恒指50天線得而復失 收市升136點 北水連續2日流入 攜程升4.5%
文章日期：2021年4月19日 16:27
恒指今早曾升最多350點，創逾1個月新高，並是一個月來首次升穿50天線(29200.76點)，其後升幅收窄，午後波幅同樣維持513點。
恒指收市升136點或0.47%，報29106點，成交金額1501億元，較上日增加4.88%；國指升65點或0.59%，報11092點。恒生科技指數收報8346點，升1.39%。
藍籌36隻升，14隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升5.19%，收報194.6元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.77%，收報46元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；阿里巴巴（9988）跌1.53%，收報232元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.96%，收報98元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
恒生科技指數成份股25隻升，6隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）創上市新高，見20.15元，收報20元，升6.5%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報232元，跌1.53%。
北水南下合計淨流入51.13億元，較上日增加1.47%，連續第2日流入，累計流入101.51億元。南水北上合計淨流入163.16億元人民幣，較上日增加128.11%，連續第2日流入，累計流入234.68億元。
攜程（9961）上市，定價268元。收報280.2元，升4.5%。
午後消息股表現
廣州期貨交易所開幕，港交所（0388）創逾一個月高，收報479.6元，升2.7%。
美團（3690）新一代L4級無人配送車，配送時速最高20km。收報289.2元，跌0.34%。
百度（9888）預計下半年每月一款新車採用Apollo自動駕駛系統。收報210.6元，升1.74%。
中央定新能源發電目標 風電太陽能股做好。信義光能（0968）收報13.88元，升4.9%；卡姆丹克太陽能（0712）收報0.325元，升6.5%；協鑫新能源（0451）升逾4.5%，龍源電力（0916）升4.07%，風電機組製造商金風科技（2208）升4.9%。
騰訊（0700）斥500億元人幣推可持續社會價值創新戰略 馬化騰：只是開始。騰訊收報627元，跌0.79%。
恒指公司：推出恒生物業服務及管理指數。部分物管股破頂，世茂服務（0873）創上市新高，見21元，收報20.8元，升4%。
中國建築國際（3311）首季經營溢利升40% 新簽合約306億。收報5.64元，升5.8%。
361度國際（1361）主品牌產品首季零售額錄高雙位數增長。收報2.4元，升2.13%。
多間公司公布業績，績前表現如下，晨鳴紙業（1812）收報7.21元，升1.1%；中國鐵塔（0788）收報1.18元，升2.61%；新東方（9901）收報117.2元，升2.4%。
今早及隔晚消息股表現
匯控（0005）祈耀年：自己和高層的辦公室已改為協作空間 減少租用辦公室。匯控收報46元，升1.77%。
廣汽集團（2238）冀2035年前有50％的銷售來自電動汽車。廣汽收報7.44元，升3.77%。
鄭志剛溢價入股醫思醫療（2138）。醫思醫療創上市新高，見8.6元，收報8.48元，升10.42%。
ESR（1821）與新加坡GIC聯合收購黑石澳洲資產。收報25.1元，升1%。
劉長樂悉售鳳凰衛視（2008）股份，買家包括中央在港文企。收報0.95元，升21.7%。
外電指馬雲或要從螞蟻退股。阿里巴巴（9988）。收報232元，跌1.53%。
比亞迪（1211）揭員工貪污，包括打麻將受賄。收報184.6元，升4.77%。
紫金礦業（2899）首季多賺1.4倍至25億人幣。收報11.06元，升3.95%。
I.T（0999）通過私有化議案 本月29日除牌。收報2.98元，升3.4%。
融創服務（1516）加價50%搶贏永升 8億元收購彰泰服務80%。收報25.35元，升4.32%。
破頂股表現
本地地產、收租股破頂，包括，太古（0019）創52周高，見63.55元，收報62.55元，升1.46%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.1元，收報23元，無升跌；冠君（2778）創52周高，見4.9元，收報4.82元，跌1.23%。
內地醫藥相關股破頂，包括，國藥控股（1099）創52周高，見24.2元，收報24.1元，升8.8%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.72元，收報16.58元，升3.37%。
其他破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.51元，收報8.47元，升0.71%；同程藝龍（0780）創上市新高，見20.15元，收報20元，升6.5%；聯眾（6899）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升11.76%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.84元，收報2.84元，升2.16%；現代牙科（3600）創52周高，見3.05元，收報2.92元，升2.46%。
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