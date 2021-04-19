調查：餐飲業信心增強
文章日期：2021年4月19日 16:05
外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天（19日）公布2021年首季「餐廳信心指數」調查結果，發現餐廳對行業前景的信心穩步增強，表示樂觀的受訪餐廳比例由20%升至34%；對經濟情況感樂觀的餐廳比例亦由14%升至31%。Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，很高興看到一眾餐廳對未來前景的信心有所增強，雖然復甦的過程緩慢，但餐飲業正朝正面的方向發展。
調查顯示，41%受訪餐廳於今年第一季的收入有所增長，按季增加8個百分點。雖然有42%餐廳表示收入減少，但按季下降10個百分點。另有60%受訪餐廳表示外賣業務有見增長或與上一季相若，外賣收入維持穩定。
今次調查亦發現，82%受訪餐廳並無計劃於第二季裁員或要求員工放無薪假，顯示今年本港餐飲業的發展越趨穩定。而1月初有29%受訪餐廳表示有意裁員，但只有23%付諸行動，裁員的餐廳比例下降6%。
雖然裁員情況減少，但57%受訪餐廳反映人工成本上漲，表示營運成本增加的亦有59%，較三個月前的 46.3%增加13%。46%受訪餐廳表示第一季溢利持平或增加；54%則錄得跌幅，但比例仍較上一次調查下降逾17%。根據第一季在營運和人力資源方面的趨勢，如食肆需要更多人手，53%受訪餐廳傾向僱用兼職和臨時員工，而非全職僱員。
另外，由於政府於農曆新年後放寬社交距離措施，許多受訪餐廳都於第一季後期出現業務回升的跡象，57%表示堂食生意錄得增長。然而，仍有 22%受訪餐廳表示生意未見起色，45%希望政府提供一筆過津貼來進一步支援餐飲業，而20%則期望獲得租金寬減，19%支持推出僱員工資補貼計劃。
「餐廳信心指數」是Deliveroo於2019年秋季推出，為香港首個向餐廳夥伴進行的調查，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難。最新調查由3月30日至4月13日期間進行，有接近500間餐廳參與本季的調查。
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