美團新一代L4級無人配送車 配送時速最高20km
文章日期：2021年4月19日 15:52
美團（3690）今日公布新一代L4級自動駕駛能力的車型，並已在北京順義正式落地運營，據了解，該車在前一代基礎上進行了多方面升級迭代，裝載量達150kg，容積近540L，配送時速最高20km/h，並經過5年的測試和運營，能適應全天24小時營運需求。
美團預計，未來3年將在北京順義，亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。美團公布，該車於去年已累積自動駕駛經驗。截至目前，無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里。目前無人配送領域主要涉及室內、半封閉園區以及公開道路三個重要場景。
美團副總裁，首席科學家夏華夏表示，未來美團無人配送將持續與騎手形成協同，讓服務運行得更高效，並將繼續加大科技創新投入，加快續加大科技創新投入，加快無人配送的無人配送的落地探索。
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