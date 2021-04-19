美團預計，未來3年將在北京順義，亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。美團公布，該車於去年已累積自動駕駛經驗。截至目前，無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里。目前無人配送領域主要涉及室內、半封閉園區以及公開道路三個重要場景。

美團副總裁，首席科學家夏華夏表示，未來美團無人配送將持續與騎手形成協同，讓服務運行得更高效，並將繼續加大科技創新投入，加快續加大科技創新投入，加快無人配送的無人配送的落地探索。

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