百度預計下半年每月一款新車採用Apollo自動駕駛系統
文章日期：2021年4月19日 15:31
中國四大車展之一的上海車展今日開幕，多間車企趁機透露最新發展策略，其中落實與吉利（0175） 母企合資造車的百度 （9888）是首次參展，展示其Apollo自動駕駛系統進展。百度高級企業副總裁李震宇表示，預計今年下半年每個月都有一款新汽車會使用Apollo自動駕駛系統，公司目標是在未來3至5年內，擬向100萬輛汽車提供Apollo自動駕駛系統。
李震宇又指，百度L4級自動駕駛測試技術已突破1000萬公里，為中國企業中最高，而Apollo自動駕駛「仿真測試」逾10億公里，今年年內，百度Apollo的ANP將會覆蓋20個城市的城市道路與高速道路，2023年前完成100城覆蓋。Apollo在本月稍早時，已在重慶獲得國內首個自動駕駛巴士示範運營許可，重慶未來將成為全國首個啟動自動駕駛收費示範營運的城市。
另外，上星期展前亮相新電動車品牌極氪首款車型極氪001的吉利獲大行唱好。花旗指，相信極氪001是欲與Tesla的Model 3形成直接競爭，雖極氪001定價略高，但尺寸和性能方面均較Model 3看起來更出色。該行預計新車最初月銷量介乎4000輛至5000輛，估計在全面投產後，至2022年第二季月銷量可達到1萬至1.2萬輛，維持對吉利買入評級及目標價51.3元。
摩根大通則指，新車為吉利迎來新的強大周期，未來3年極氪將每年至少推出兩款新車，預計明年吉利的盈利將比2020年倍升，維持增持評級，並預計吉利在近期回調後有100%上行空間，目標價46元。若未來極氪上市，亦可能提高吉利的估值或股票表現。
大和就認為，新車不錯但未算激動人心，極氪品牌將通過自身的銷售和充電網絡的直銷模式進行運營，與新一代代工生產的汽車相似，維持對吉利持有評級。
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