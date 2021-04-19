中央定新能源發電目標 風電太陽能股做好
文章日期：2021年4月19日 15:08
國家能源局今日發布一份通知，文件首次提到全國風電及光伏發電在今年及2025年的佔比。消息刺激一眾新能源股上升。
國家能源局發布的《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，文件指2021年全國風電、光伏發電發電量佔全社會用電量的比重達到11%左右，後續逐年提高，到2025年達到16.5%左右。這些目標是為了落實2030年非化石能源佔一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務。
內媒引述數據指，2020年全國風電、太陽能累計發電量達到7270億千瓦時，佔全社會用電量約9.7%，這意味2021年風電和光伏發電比重將提升1.3個百分點，推算今年風電光伏併網裝機可能在1.1億千瓦左右。
文件亦提到要制定發布各省級行政區域可再生能源電力消納責任權重、建立保障性併網、市場化併網等並網多元保障機制、加快推進存量項目建設。
信義光能（0968）今日大升5.9%，暫報14元。卡姆丹克太陽能（0712）及協鑫新能源（0451）均升逾6%，龍源電力（0916）升4.4%，風電機組製造商金風科技（2208）升4.7%。
其他報道
恒指半日升232點 見一個月新高 曾升穿50天線 攜程升3.5%
匯控祈耀年：自己和高層的辦公室已改為協作空間 減少租用辦公室