永明指，受惠於美國和發達國家的積極刺激支出，以及擴大疫苗以控制新冠肺炎，國際貨幣基金組織最近提高了對今明兩年全球經濟增長的預期，是為看好股票的原因。永明同時看好基本商品，雖然工業金屬和農產品等已經大幅上升，不過各國增加基礎設施支出，以及去全球化的發展，可能會導致商品價格進一步上升。

對於香港股票，永明指經濟活動開始反彈，周期性行業帶頭，而新經濟股則大幅回落。隨着債券收益率上升，金融業特別是大型盤銀行和保險公司可望受益，鑑於歷史水平的估值差距仍然很大，因此可能進一步上升。不過，隨著中國官員重申限制投機活動和削減過剩槓桿的重要性，南向資金流可能會減少並進一步壓低先前奮漲的個別股票。

永明對環球債券和貴金屬維持中性，對現金則看法負面，隨著經濟活動趨於正常化的跡象日增，建議投資者應採取措施減少現金儲備，並增加股票投資。

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