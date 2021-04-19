一田購物優惠日eShop率先買周三開鑼 料營業額升一成
文章日期：2021年4月19日 13:59
一田百貨將於5月27日至6月2日舉行購物優惠日，本周三（21日）至5月2日一連12日將是「eShop率先買」，發售逾1500款貨品。一田百貨行政總裁黃思麗預計，「一田購物優惠日eShop率先搶」整體營業額按年上升8至10%，當中以卡通床品及超市食品最搶手。
她指出，今次繼續有直播優惠，因去年直播成功吸引3萬人參與，與非直播的時段比較，生意更大增80%，今次亦會在23日晚上直播，設有快閃優惠及免運費。
她又指，今次購物優惠日與去年規模相若，預計會聘請500至700名兼職員工，近日復活節亦見人流有所增加，料整體優惠日生意按年表現持平。
整體生意方面，黃思麗指今年首季營業額按年持平，因去年首季不少人搶購日常用品及消毒用品，持平表現亦算不錯。她續指，去年消費者多在家中煮食，生意增長主要來自超市，相信今年「火車頭」動力會放緩，近日百貨業務亦見復蘇，冀全年生意可保持雙位數增長。
記者：蕭嘉聰
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