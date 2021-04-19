恒生指數公司指出，物業管理板塊近月處於大幅增長的良好勢頭，相對於房地產開發商母公司，內地物業管理公司可受惠於輕資產商業模式，從而得到較高的資產收益率，及面對市場轉變時亦有更大的靈活性。

同時，物業管理板塊亦受惠於內地便利營商的監管環境。住房和城鄉建設部及相關部門於去年12月聯合發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵合資格的物業管理公司擴展業務，向養老丶托幼丶家政丶文化丶健康丶房產經紀及快遞收發等領域延伸，使物業管理公司的收益來源得以拓寛。

恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指，恒生物業服務及管理指數有助投資者掌握這個抗周期及以輕資產模式營運的板塊所帶來之投資機遇，並在不斷變化的市場環境中捕獲高增長潛力。

恒生物業服務及管理指數的成份股數目固定為30隻，每年檢討一次，挑選準則為最近三個月的日均成交額最少三百萬元，按證券過去12個月的平均市值進行排序，首30隻合資格證券將被挑選為成份股。

目前該指數在截至4月16日的最高十隻成分股及佔比分別為，碧桂園服務（6098）佔17.01%、恒大物業（6666）佔12.72%、華潤萬象（1209）佔11.17%、融創服務（1516）佔8.14%、綠城服務（2869）佔6.86%、雅生活（3319）佔6.32%、世茂服務（813）佔5.95%、永升生活服務（1995）佔4.88%、中海物業（2669）佔3.41%、金科（9666）佔3.26%。

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