汪濤亦重申，政策正常化會進一步推進，但不會「急轉彎」，隨著經濟活動進一步恢復，政策重心正更多關注控槓桿和防風險，逐步退出此前的貨幣和財政刺激。因此，預計剔除股票融資後，年底的調整後社融增速可能會放緩至11%左右，減少流動性投放和收緊宏觀審慎措施是主要驅動力，而非加息。

汪濤又指，雖然目前市場利率水平似乎處於人行的合意區間，但未來幾個月，經濟增速反彈疊加流動性收緊，以及政府債券供給上升可能會推升短期利率和長期債券收益率，估計9月或10月人行可能輕微上調逆回購利率和MLF利率5個點子，雖然這並非市場共識，不過實際貸款利率可能不會上行。

至於未來需關注的，是隨著疫情對去年經濟活動的衝擊逐步顯現、金融條件收緊、監管立場由較為包容轉為相對收緊之下，今年的不良貸款和違約可能會增加。再加上對房地產和互聯網金融等領域的監管收緊，以及市場擔心通脹預期上升可能導致政策提前收緊，信用市場波動亦可能增加，如果處置不當，可能會出現局部信用事件。對整體經濟而言，最大不確定性仍是疫情，包括疫苗的有效性和接種速度。

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