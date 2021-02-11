瑞銀汪濤料第二季後按季GDP增長加速 關注違約增加
文章日期：2021年4月19日 12:49
內地上星期已公布今年首季經濟數據，GDP按年增18.3%，按季增0.6%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表報告認為，考慮到農曆新年前後政府的就地過年措施，限制了部份經濟活動，而且兩會前財政支出偏弱，又未提前下達新增政府債券額度，這些因素導致首季經濟按季增長幅度較弱，第二季之後增幅將有望加速，並維持全年GDP增長9%的預測不變。
汪濤亦重申，政策正常化會進一步推進，但不會「急轉彎」，隨著經濟活動進一步恢復，政策重心正更多關注控槓桿和防風險，逐步退出此前的貨幣和財政刺激。因此，預計剔除股票融資後，年底的調整後社融增速可能會放緩至11%左右，減少流動性投放和收緊宏觀審慎措施是主要驅動力，而非加息。
汪濤又指，雖然目前市場利率水平似乎處於人行的合意區間，但未來幾個月，經濟增速反彈疊加流動性收緊，以及政府債券供給上升可能會推升短期利率和長期債券收益率，估計9月或10月人行可能輕微上調逆回購利率和MLF利率5個點子，雖然這並非市場共識，不過實際貸款利率可能不會上行。
至於未來需關注的，是隨著疫情對去年經濟活動的衝擊逐步顯現、金融條件收緊、監管立場由較為包容轉為相對收緊之下，今年的不良貸款和違約可能會增加。再加上對房地產和互聯網金融等領域的監管收緊，以及市場擔心通脹預期上升可能導致政策提前收緊，信用市場波動亦可能增加，如果處置不當，可能會出現局部信用事件。對整體經濟而言，最大不確定性仍是疫情，包括疫苗的有效性和接種速度。
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