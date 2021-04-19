科技股做好，恒生科技指數升1.69%，部件股表現突出，比亞迪電子（0285）、舜宇（2382）升約半成。汽車股大升，醫藥及醫療設備、生物科技亦做好。此外，環保新能源、金屬礦石、物管、教育向好。資金追捧高增長股，信義光能（0968）可以留意。

光伏行業的上游價格高漲，加上預期太陽能玻璃市場產能將大增，太陽能組件開工延後，導致太陽能玻璃持續受壓。不過，隨着太陽能玻璃高位回落，毛利率正常化，料對行業產能有抑制作用。環保投資需求強勁，政策支持，光伏裝機料再次逐步恢復較快速增長，帶動太陽能玻璃需求。

信義光能具多元化產品及規模的優勢，去年於廣西生產基地附近開發首個砂礦，紓緩原材料成本上漲及穩定供應，配合產能擴張，將可以受惠市場增長，推動業績表現。

信義光能上月雖然一度跌至12元但很快收復，之後守於該水平之上整固，形成良好支持。目前仍受制於下降軌約14.3元，一旦突破，將可挑戰50天線約15.5元。

劉思明

投資版副主編