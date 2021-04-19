券商銀河聯昌指出，認為今次江蘇省南京市提出允許物管公司加價20%，是自公年12月起及內地十部委發文鼓勵物管發展及完善物業收費機制等後的首個動作。

該行指，雖然今次提供僅限於新住宅項目，現有住宅仍按已簽訂合同執行，但當中提到建議政府讓更多物管公司加價，以往物業管理收費一直受到政策壓制，過去年均只能增加1-2%。今次政府的立場轉變，以及為了提升服務質量，相信物管公司未來長遠加價的幅度可提升至年均3-5%。

銀河聯昌又提到，相信更多城市將跟隨南京市的改動，並認為這次改變是對板塊非常有利，並是股價利好的徵兆。

今日早市物管股亦多見造好，搶贏永升（1995）收購彰泰服務的融創服務（1516）升3.29%，世茂服務（873）升3.75%、星盛商業（6668）升5.59%、合景悠活（3913）升2.89%、永升升2.55%、新城悅（1755）升2.5%、碧桂園服務（6098）升1.17%。

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