恒指半日升232點 見一個月新高 曾升穿50天線 攜程升3.5%
文章日期：2021年4月19日 12:12
恒指早前出現「黃金交叉」今早低開9點後，曾升最多350點，是一個月來首次升穿50天線(29202.67點)，高見29319.76點，同樣是2021年3月18日29596.58點後最高。半日低位跌162點，高低波幅513點。
恒指半日升232點或0.8%，報29201點，成交金額835億元；國指升84點或0.77%，報11111點。恒生科技指數收報8371點，升1.69%。
藍籌38隻升，13隻下跌，4隻無升跌。吉利（0175）升6.42%，收報23.2元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升3.17%，收報481.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；申洲國際（2313）跌1.7%，收報173.6元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.1%，收報233元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。
恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報46.4元，升5.45%；跌幅最大的是京東（9618）收報299.2元，跌1.25%。
北水南下合計淨流入43.23億元，較上日減少14.2%，連續第2日流入，累計流入93.62億元。南水北上合計淨流入138.19億元人民幣，較上日增加93.2%，連續第2日流入，累計流入209.71億元。
個股表現方面，攜程（9961）今早上市，定價268元，首席執行官孫潔稱，支持中央反壟斷調查。半日收報277.4元，升3.5%。
央行副行長李波：比特幣屬另類投資 中國正研究其監管環境。隔晚比特幣下跌，區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報22.5元，跌7.02%；栢能集團（1263）收報3.7元，跌1.6%；BC科技（0863）收報16.74元，跌4.56%；雄岸科技（1647）收報0.39元，跌3.7%。
匯控（0005）祈耀年：自己和高層的辦公室已改為協作空間 減少租用辦公室。收報45.75元，升1.22%。
廣汽集團（2238）冀2035年前有50％的銷售來自電動汽車。收報7.29元，升1.67%。
鄭志剛溢價入股醫思醫療（2138）。半日收報8.27元，升7.6%。
多間公司公布業績，包括晨鳴紙業（1812）半日收報7.21元，升1.12%；中國建築國際（3311）半日收報5.54元，升3.9%；中國鐵塔（0788）收報1.18元，升2.61%；新東方（9901）收報116元，升1.4%。
ESR（1821）與新加坡GIC聯合收購黑石澳洲資產。半日收報24.85元，無升跌。
劉長樂悉售鳳凰衛視（2008）股份，買家包括中央在港文企。半日收報1元，升28.2%。
外電指馬雲或要從螞蟻退股。阿里巴巴（9988）收報233元，跌1.1%。
比亞迪（1211）揭員工貪污，包括打麻將受賄。收報182.6元，升3.63%。
紫金礦業（2899）首季多賺1.4倍至25億人幣。收報10.86元，升2.07%。
I.T（0999）通過私有化議案 本月29日除牌。半日收報2.98元，升3.47%。
融創服務（1516）加價50%搶贏永升 8億元收購彰泰服務80%。收報25.1元，升3.2%。
破頂股表現
地產收租股向上。太古（0019）創52周高，見63.55元，收報62.75元，升1.78%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.1元，收報22.9元，跌0.43%；冠君（2778）創52周高，見4.9元，收報4.82元，跌1.23%；富豪產業（1881）創52周高，見1.79元，收報1.76元，無升跌；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.4元，收報4.37元，跌0.68%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見21元，收報20.75元，升3.75%；國藥控股（1099）創52周高，見23.6元，收報23.35元，升5.42%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.72元，收報16.6元，升3.49%；現代牙科（3600）創52周高，見3.05元，收報2.89元，升1.4%。
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