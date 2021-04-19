央行副行長李波：比特幣屬另類投資 中國正研究其監管環境
文章日期：2021年4月19日 11:24
比特幣近日急跌。中國人民銀行副行長李波在博鰲亞洲論壇2021年年會數字支付與數字貨幣分論壇上指出，要確保對於加密貨幣資產的投機不會造成嚴重的金融風險，加密貨幣資產是投資的選項，它本身不是貨幣，而是另類投資，加密貨幣資產如果發揮作用，將是作為一種投資工具或者是替代性投資。把它作為一種投資工具的話，很多國家包括中國正在研究對其的監管環境。在研究出監管規則之前，會繼續保持現在的舉措和做法。
另外，人行前行長周小川表示，不管數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。他指，「經歷過2008年的全球金融危機，發現金融脫離了實體，比如影子銀行、衍生品這些純粹變成了金融機構之間的投機交易，和實體沒有聯繫了，就容易出問題，以至一些國際大行的領導、交易員們看不懂，很難做好內部控制。」
周又稱，要區分數字貨幣和數字資產，對於比特幣這類數字資產，並非現在要下結論，但是「要提醒，要小心」。他表示，在中國，金融創新的東西都要說清楚它對實體經濟的好處。金融是要為實體經濟服務，不管是數字貨幣還是數字資產，都應該跟實體經濟有密切結合，為實體經濟服務。
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