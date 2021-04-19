另外，人行前行長周小川表示，不管數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。他指，「經歷過2008年的全球金融危機，發現金融脫離了實體，比如影子銀行、衍生品這些純粹變成了金融機構之間的投機交易，和實體沒有聯繫了，就容易出問題，以至一些國際大行的領導、交易員們看不懂，很難做好內部控制。」

周又稱，要區分數字貨幣和數字資產，對於比特幣這類數字資產，並非現在要下結論，但是「要提醒，要小心」。他表示，在中國，金融創新的東西都要說清楚它對實體經濟的好處。金融是要為實體經濟服務，不管是數字貨幣還是數字資產，都應該跟實體經濟有密切結合，為實體經濟服務。

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