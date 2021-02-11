港元現報7.7706元升值7點子，曾貶值最多24點子，報7.7737元，亦曾升值最多21點子，報7.7692元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.32點子至0.0356%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05%；2星期HIBOR無升跌報0.06339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.20161%；6個月期HIBOR跌0.11點子至0.33196%；12個月期HIBOR跌0.22點子至0.47964%。

美元指數現報91.66升值0.104點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.11588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.013%，維持不變。

對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。

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