1個月HIBOR終止7連跌
文章日期：2021年4月19日 11:22
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連跌，港元1個月期HIBOR無升跌報0.10286%。
港元現報7.7706元升值7點子，曾貶值最多24點子，報7.7737元，亦曾升值最多21點子，報7.7692元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.32點子至0.0356%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05%；2星期HIBOR無升跌報0.06339%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.20161%；6個月期HIBOR跌0.11點子至0.33196%；12個月期HIBOR跌0.22點子至0.47964%。
美元指數現報91.66升值0.104點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.11588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.013%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。
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