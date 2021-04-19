恒指低開9點 攜程上市升4.8% 醫思醫療升7.81%
文章日期：2021年4月19日 09:26
恒指今早低開9點或0.04%，報28960點，成交金額65億元；國指今早低開19點或0.18%，報11008點。恒生科技指數開市報8206點，跌0.31%。
藍籌16隻升，21隻下跌，18隻無升跌。吉利（0175）升1.38%，報22.1元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.11%，報45.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；龍湖（0960）跌1.74%，報50.9元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.53%，報232元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
恒生科技指數成份股5隻升，11隻下跌，15隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報166.8元，升1.09%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報232元，跌1.53%。
多間公司公布業績，開市表現如下，晨鳴紙業（1812）開市報7.18元，升0.7%；中國建築國際（3311）開市報5.35元，升0.37%；中國鐵塔（0788）開市報1.15元，無升跌；新東方（9901）開市報114.4元，無升跌。
攜程（9961）上市，定價268元。開市報281元，升4.8%。
鄭志剛溢價入股醫思醫療（2138）。開市報8.28元，升7.81%。
ESR（1821）與新加坡GIC聯合收購黑石澳洲資產。開市報25.2元，升1.4%。
劉長樂悉售鳳凰衛視（2008）股份，買家包括中央在港文企。開市報0.89元，升14.1%。
外電指馬雲或要從螞蟻退股。阿里巴巴（9988）開市報232元，跌1.53%。
比亞迪（1211）揭員工貪污，包括打麻將受賄。開市報176元，跌0.11%。
紫金礦業（2899）首季多賺1.4倍至25億人幣。開市報10.8元，升1.5%。
I.T（0999）通過私有化議案 本月29日除牌。開市報2.98元，升3.47%。
融創服務（1516）加價50%搶贏永升 8億元收購彰泰服務80%。開市報24.5元，升0.8%。
破頂股包括，國藥控股（1099）創52周高，見22.85元，開市報22.85元，升3.16%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23元，開市報23元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見2.46元，開市報2.46元，升1.65%。
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