港股ADR升52點 美期向下 亞股向上 鐵塔、新東方業績 攜程上市
文章日期：2021年4月19日 08:53
美股向上，港股ADR升52點或0.18%，報29022點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.39%，折合報629.52元；阿里巴巴（9988）跌1.58%，折合報231.88元；美團（3690）升0.08%，折合報290.43元；匯控（0005）升1.76%，折合報45.99元；建行（0939）跌0.12%，折合報6.53元。
道期跌0.26%，標期跌0.25%，納期跌0.19%。日股現跌0.37%，韓股現升0.22%，澳股現升0.28%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括晨鳴紙業（1812）、中國建築國際（3311）、中國鐵塔（0788）、新東方（9901）。
攜程（9961）上市，定價268元。
鄭志剛溢價入股醫思醫療（2138）。
ESR（1821）與新加坡GIC聯合收購黑石澳洲資產。
劉長樂悉售鳳凰衛視（2008）股份，買家包括中央在港文企。
外電指馬雲或要從螞蟻退股。留意阿里巴巴（9988）。
比亞迪（1211）揭員工貪污，包括打麻將受賄。
紫金礦業（2899）首季多賺1.4倍至25億人幣。
I.T（0999）通過私有化議案 本月29日除牌。
融創服務（1516）加價50%搶贏永升 8億元收購彰泰服務80%。
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