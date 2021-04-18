周小川今日在「數字支付與數字貨幣」分論壇上表示，中國做數字人民幣並不是為了跨境，而是為了借助科技發展，特別是移動互聯網普及後，可以更方便地為大眾提供支付。他指出，中國有一個14億人的非常大的零售市場，大家希望有更方便、更有效，成本更低的支付體系。人行在最開始的時候，沒想過是不是需要做批發系統，或者是人民幣國際化，而是從零售系統開始。

他又指，跨境使用數字貨幣存在許多問題，在國際上使用可能會影響貨幣政策的獨立性。

早前，香港金管局表示，正協助人行進行數字人民幣跨境消費測試，測試涉及人行指定的中銀香港（2388）與受邀參與進行測試的約200名銀行員工及商戶。

人民銀行副行長李波在同一個論壇上表示，目前央行正考慮擴大數字人民幣的試點範圍，在更多場景、更多城市進行試點。他還透露，數字人民幣的正式推出尚無時間表。

李波還指出，央行正計劃在未來的北京冬奧會試點場景中，數字人民幣不僅會對境內用戶開放，也會面向國際用戶。