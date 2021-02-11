是次收購的物業組合包括持有位於澳洲的45個工業及物流房地產的單位信託，其總土地面積為360萬平方米，建築可出租總面積為140萬平方米。這些資產遍及悉尼、墨爾本、布里斯本、珀斯及阿德萊德等核心工業子市場的黃金地段，擁有包括Woolworths和Australia Post 等客戶，預計初始收益率為4.5%，加權平均租賃期限為6.9年。

交易將按100%的房屋佔用率收購物業，且交付時如有空置，則於兩年內由物業賣方提供租金支持。待於韓國及中國獲得合併許可批文後，雙方將就收購事項與訂立單位銷售協議。

據公告指，物業收購事項可將ESR的資產管理規模及澳洲業務的規模增加至60億美元。根據獨立物業估值師基於2021年5月31日作出的估值，物業組合的價值總額為34.3億澳元。物業組合於2019及2020年的稅後淨溢利，分別為2.815億澳元及2.943億澳元。