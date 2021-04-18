台灣央行指出，與美國交流時，均強調台灣匯率政策旨在維持外匯市場秩序及金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。

台灣央行又指出，美方報告常引用單一模型評估新台幣匯率低估情形，就此台灣有不同觀點。例如本次美國便引用外部報告指，2018年新台幣匯率低估21%。但台灣認為，根據IMF架構，近年新台幣實質有效匯率（REER）低估情形持續縮小，於2019年僅錄得微幅低估，去年REER更升值3.4%，該行認為，美國採用新台幣對美元匯率，而非實質有效匯率來評估，兩者「基礎不一，不盡公允」。

根據資料，美國界定匯率操縱國的3項標準，包括對美貿易順差一年超過200億美元、外匯干預規模超過國內生產總值（GDP）的2%、全球經常帳順差超過GDP的2%。台灣於今年3月發報告，指自身雖然違反上述標準，但並非是出於匯率操縱。而美國財政部上周五的報告亦確認，台灣與及越南、瑞士均符合上述三項標準。

台灣方面報告指，去年台美貿易順差擴大，部分是因為美國對台灣科技產品進口加大，因疫情、中美貿易戰而需求上升，不涉及匯率因素。而台灣央行干預外匯市場，而是因為去年美聯儲量寬下，大量美資流入台灣，美元出現超額供應情況，因此該行須調節匯市，但買匯金額對GDP比率，實際不及香港、新加坡等高。