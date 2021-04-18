Babej向《華爾街日報》指出，花旗目標是亞洲客戶在管資產於2025年可達到4500億美元；換言之，較現時的3000億美元須增五成。不過報道指出，目標具一定難度，因花旗亞洲客在管資產自2015年至今也僅增長了18%。此外，匯豐、摩根大通等國際大行亦對區內私人客戶虎視眈眈。

上周花旗集團宣布，於13個市場撤出零售銀行業務，包括內地、台灣、印度、韓國及澳洲等，共涉及223家分行，及1720萬個個人戶口。現時亞太區內仍有零售業務的地區，包括本港、新加坡及阿聯酋等。Babej表示，暫未見到有需要大舉售出餘下市場的資產。

雖然零售業務撤出內地，但Babej表示，中國市場對該行依然重要，惟拒絕透露下一步策略。報道則引述消息人士稱，花旗擬在內地申請更多牌照，令該行未來可從事買賣證券及期貨、包銷股票等業務。