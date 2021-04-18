他指出，經濟範疇方面，政府需要有機遇意識以謀發展，以及風險意識做好防禦，以底線思維建設安全發展的體制和機制，建立抵禦內部及外部衝擊和威脅的能力。風險管理方面，政府重點防控各種重大風險和挑戰。除了需要高度警惕，應對「黑天鵝」式的重大突發事件，亦要防範潛在矛盾積累「灰犀牛」問題，以及化解發展中的短板和瓶頸制約。

他又指，除了完善機制，還要做好保障關鍵領域安全工作。以金融業為例，應不斷提升競爭力，開拓發展空間，補齊短板、強化弱項，以鞏固和提升國際金融中心的優勢。

他認為，金融是經濟的命脈，金融安全是經濟安全的基石。首要任務是要守住不能發生系統性金融風險的底線，當中貨幣體系穩定是重中之重，要堅守聯繫匯率制度，作為維繫社會和市場信心的基礎。政府需要嚴謹有效的監管制度，確保銀行、證券、保險、資產管理等金融行業有序發展。，亦要有效管控跨市場風險，填補市場分業監管可能導至的漏洞。

此外，助力國家金融開放的過程中，香港需發揮好試驗田和防火牆的角色，緩減以至阻止境外市場風險傳導到內地市場。為確保金融體系不被利用來進行違反國家安全活動，除了全力打擊洗錢及恐怖分子融資，亦要打擊違反國安法的資金活動。