總結全周，標指累升1.37%，道指升1.18%，納指升1.09%。

彭博引述消息報道，瑞信受到一家小型養老基金的起訴，指該行涉及誤導投資者，給予包括Greensill和Archegos Capital在內的「高風險客戶」過多的槓桿；瑞信昨天不跌反升1%。

繼早前高盛及摩根大通業績報捷後，摩根士丹利（大摩）亦公布備受關注的首季業績，純利按年大增1.4倍至41.2億美元勝市場預期。另在在韓裔投資者Bill Hwang旗下對冲基金Archegos Capital的爆倉事件中，大摩相關損失達9.11億美元，績後收跌2.8%，報78.59美元。

其他金融股方面，摩根大通、高盛、美國銀行和富國銀行則走高，分別升0.7%、1.2%、1%及3.8%。另被視為升市引擎的五大科技股「FAANG」走勢個別發展，Facebook收跌0.5%、亞馬遜升0.6%、蘋果升0.3%、Netflix跌0.5%和谷歌跌0.1%。

「加密貨幣第一股」Coinbase昨晚股價先跌後回升，開市初段一度跌至266.5美元，收市重上285元，全日升2.7%。彭博數據顯示，市場對Coinbase主要給予「買入」評級，目標價約521美元，意味較昨天收市價仍有逾8成潛在升幅。

恒指夜期上升54點或0.2%，高水67點。ADR港股比例指數收報29019點，升0.2%。大型藍籌個別發展，匯控（0005）折合港元報45.99元，較港股收市升1.8%；阿里巴巴（9988）折合港元報231.86元，較港股收市跌1.6%。