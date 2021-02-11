該養老基金稱，瑞信掩蓋了公司在風險政策上的重大缺陷，包括程序和合規性、監督職能等，以使高風險客戶能夠承擔過多的槓桿”，使銀行面臨「數十億美元的損失」。瑞信拒絕就事件發表評論。

近期國際金融界的兩件大事，瑞信都捲入其中。對沖基金Archegos爆倉已令瑞信至少損失47億美元（約366.6億港元）；3月初英國供應鏈融資公司Greensill Capital上月宣布破產，由於該公司將放款企業的貸款打包為證券售予瑞信旗下4個私人投資基金，瑞信再將其作為低風險的投資商品出售給投資者，Greensill破產後，瑞信要凍結總規模達100億美元的基金產品，並進行點算，要將現金退還投資者，估計瑞信要虧損約15億美元（約117億港元）。