美國界定匯率操縱國的3項標準，包括對美貿易順差一年超過200億美元、外匯干預規模超過國內生產總值（GDP）的2%、全球經常帳順差超過GDP的2%。

當局同時指，根據《1988年貿易暨競爭法案》，沒有足夠證據顯示台灣、瑞士及越南有操縱匯率，即干預了貨幣市場，以防止有效的國際收支調整及在貿易中獲得不公平的競爭優勢。財政部指，將繼續加強與瑞士及越南的接觸，以更全面評估這兩個經濟體於2020年有否干預了貨幣市場。至於台灣，財政部將根據2015年的法案開始加強接觸。

財政部又指，沒有其他主要的美國貿易伙伴符合1988年或2015年法案的標準。但當局促中國提高外匯干預活動的透明度，提高其在離岸人民幣市場活動的透明度。

瑞士央行的聲明表示，該行的立場仍與去年12月一樣，即瑞士沒有參與任何形式的匯率操縱。