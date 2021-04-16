譚仔上市︳三高層侍應出身 一人麥當勞工作15年
文章日期：2021年4月16日 18:48
今次譚仔國際申請上市，披露至少有三名高層是由低做起晉身管理層，包括集團主席劉達民、「三哥」品牌總經理劉次軍，另有一名管理層更是在麥當勞工作長達17年，至2015年晉升為餐廳經理，其後輾轉跳槽及進修，至今成為「譚仔」品牌的助理總經理。
日本東利多入主譚仔後引入多名管理層，其中劉達民及劉次軍，先後由大家樂（0341）轉投加盟，據招股文件披露，兩人最初都是由在高級酒店任職侍應做起，其中劉達民由1988至至1996年都在半島酒店工作，離開時任職露台餐廳的助理總經理，其後曾在美式餐廳TGI Friday's、必勝客母公司等工作；劉次軍則是在JW萬豪酒店開始工作，由1989起至1997年離開，離職前職位為助理侍應領班，其後在美心、美麗華（0071）等公司工作過。
至於三人中最「勵志」可能是現任「譚仔」助理總經理胡家輝，他由1998至2015年一直在麥當勞工作，2015年曾短暫加入譚仔，但翌年轉投「街市大王」建華集團，期間透過遙距課程進修取得工商管理學士學位，至2019年再次加入已易手至東利多的譚仔。
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