日本東利多入主譚仔後引入多名管理層，其中劉達民及劉次軍，先後由大家樂（0341）轉投加盟，據招股文件披露，兩人最初都是由在高級酒店任職侍應做起，其中劉達民由1988至至1996年都在半島酒店工作，離開時任職露台餐廳的助理總經理，其後曾在美式餐廳TGI Friday's、必勝客母公司等工作；劉次軍則是在JW萬豪酒店開始工作，由1989起至1997年離開，離職前職位為助理侍應領班，其後在美心、美麗華（0071）等公司工作過。

至於三人中最「勵志」可能是現任「譚仔」助理總經理胡家輝，他由1998至2015年一直在麥當勞工作，2015年曾短暫加入譚仔，但翌年轉投「街市大王」建華集團，期間透過遙距課程進修取得工商管理學士學位，至2019年再次加入已易手至東利多的譚仔。

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