中證監：限制金融科技創新企業在科創板上市
文章日期：2021年4月16日 17:51
中證監公布修訂科創板的《科創屬性評價指引（試行）》，加強科創板的科技定位。中證監發行監管部副主任李維友表示，指引建立負面清單，嚴格限定科創板的行業領域。對於金融科技創新類型的企業，會根據其科創屬性情況，限制在科創板上市，房地產和主要從事金融投資類業務的企業，則禁止在科創板上市。
李維友表示，科創板的科技特色逐步顯現，但是申報和再審企業中也出現了少數企業缺乏核心技術、科技創新能力不足、還有市場認可度不高等問題。為了更準確地評價衡量科技的特徵，中證監會按照支持、限制、禁止等分類進行處理，支持新一代信息系統、高端裝備等六大行業領域在科創板上市。
《科創屬性評價指引（試行）》在去年3月推出，李維友表示是次修改，亦包括新增研發人員佔比超過10%的常規指標，以充分體現科技人才在創新中的核心作用，三是在諮詢委工作規則中，完善專家庫和徵求意見制度，以及要求交易所在發行上市審核中，以實質重於形式的原則，關注發行人的自我評估是否客觀，保薦機構對科創屬性的審查是否充分，並作出綜合判斷。
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