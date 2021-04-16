路透社：中國要求銀行不要拒絕給中國華融提供貸款
文章日期：2021年4月16日 17:36
路透社引述消息指，中國要求銀行不要拒絕給中國華融提供貸款，以遏制蔓延並確保華融的在岸現金狀況穩定，據報，一些國有銀行被告知準備支持華融。
中國財政部、央行、銀行及外匯監管部門沒有回應路透的查詢，華融亦尚未回應路透
查詢。
彭博社亦報道，中國銀保監會副主席肖遠企表示，中國幾大資產管理公司的經營穩定，主要監管指標在正常合理區間，「這一點是可以放心的」。肖遠企在回應提問時表示他對中國華融「真的很關心，對，很關心」。
另外，中國銀保監會相關部門負責人表示，中國華融正積極配合審計師，以儘快完成年報審核工作。華融早前延發業績並停牌，主要原因是相關交易尚未確定，外審機構需要更多的資料和時間以完成審核程序相關審計工作完畢後，華融公司將依法適時進行信息披露。
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