近年物管行業合併收購之風熾熱，公司往往依賴收購合併增加管理面積，及從而開拓更多增值服務。而今次融創服務更是加價5成搶得彰泰服務，收購一旦完成，彰泰服務將成為其間接附屬公司。

彰泰物業在截至2020年12月31日的合約建築面積約為2,478萬平方米，其中在管建築面積約為1,197萬平方米。

其他報道

花旗：目標在2025年將AUM增加一倍

攜程暗盤微升2.3% 一手帳賺310元

恒指反覆升176點 守10天線 恒指一周累升270點或0.94%

小米首款過萬元手機今開售 1分鐘破4億人幣銷售額

阿里推減免費用及簡化流程等措施助商家發展

【有片：埋身擊】歐元兌美元不妨趁低吸納

花旗︰吉利首款極氪電動車可與Tesla直接競爭

字節跳動訂目標 中國業務廣告收入增40%以上 電商交易增兩倍

國泰3月運力跌90% 日均載客量續跌至不足600人

【選股王】近期最強勢的還是周期股 留意三江化工

內地GDP稍遜預期 恒指曾倒跌 半日回升15點 吉利升8.11%

I.T今舉行私有化會議 沈嘉偉：希望一切順利

內地GDP稍遜預期 滬深股市個別發展 上證止跌回升15點

1個月HIBOR連跌7日 4個月最長跌浪 拆息亦見近4個月低

內地首季零售改善 網購佔比升 體育娛樂用品零售額升45%

國統局：首季國民經濟開局良好 中國經濟穩定恢復

中國第一季GDP增長18.3%稍遜預期 失業率稍降

吉利安聰慧：電動車Zeekr或在海外IPO 吉利見近3個月最大升幅