融創服務加價50%搶贏永升 8億元收購彰泰服務80%
文章日期：2021年4月16日 17:14
物管股融創服務（1516）公布，收購廣西內房彰泰旗下的彰泰服務80%股權，代價8億元人民幣（下同），值得留意的是在今年一月，彰泰原向另一內房旭輝（0884）旗下的物管股永升生活服務（1995）以4.34億元出售公司65%權益，意味原來彰泰服務在與永升交易時，彰泰服務100%權益只值約6.675億元。而今次融創服務以8億元只收購彰泰服務的80%，變相給予彰泰服務估值達10億元，較永升加價近50%，猶如高價截永升糊。
近年物管行業合併收購之風熾熱，公司往往依賴收購合併增加管理面積，及從而開拓更多增值服務。而今次融創服務更是加價5成搶得彰泰服務，收購一旦完成，彰泰服務將成為其間接附屬公司。
彰泰物業在截至2020年12月31日的合約建築面積約為2,478萬平方米，其中在管建築面積約為1,197萬平方米。
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