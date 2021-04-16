自去年11月螞蟻上市觸礁後，馬雲的阿里系，一直是內地監管部門的重點「招呼」對象。平台經濟、網絡金融、社區團購、反壟斷行為等，阿里（9988）有苦自己知。多隻新經濟股在今年首季連環破頂，阿里斯人獨憔悴。經過逾一季的潛龍勿用，阿里終於等到黨的發落，發落主要分兩部分，一是就壟斷行為繳交逾180億人民幣的天價罰款，二是螞蟻集團要整改為金融控股公司。市場壞消息當好消息炒，憧憬針對阿里的監管陰霾暫告一段落，阿里被重罰後，股價竟然反高潮急升，高位一度重上240元。

「犯法就是犯法」，總有人覺得阿里被重罰不是被針對，而是由於確實犯了法。如果套用外交部發言人的獨特演說模式來演繹，就是「執法只是維護法律權威，企業的違法把戲註定不會得逞」，因此面對天價罰單，阿里也好心甘情願地接受。然而，「二選一」的違規行為，真的只有阿里犯嗎？事態發展似曾相識，情況就如海關清算阿布泰一樣。犯法當然是不對的，但違法行為明明比比皆是，但處理卻非一視同仁。就算多少傳媒報道其他零售商同樣違規，卻偏偏只向你執法，其他則選擇放慢手腳慢慢來，豈能說服別人這種執法是沒有動機及沒有選擇性？

剛繳交罰款的阿里，看到市監局等向其他科企舉行指導會的消息，荷包出血後，更可能氣得再吐血。阿里的最大對手京東（9618）、拼多多，以及美團（3690）和百度（9888）等，都是指導會的座上客。指導會的內容很簡單：二選一是違法行為，給大家一個月時間整改，期限過後繼續犯，必定從嚴處罰。阿里心裡或不禁納罕：我們不是因為「二選一」才被罰過百億？為甚麼別人可以有一個月時間整改期，我卻要即捕即解？用回阿布泰的例子，其他零售商風聞消息，當然立馬去看看自己的產品有沒有違規，歎慢板的海關就算及後來執法，也因爭取到時間而未必再找到違規證據，最終中招的，只有旗幟鮮明的阿布泰。截然不同的待遇，這若不算針對，又算甚麼呢？

當然，在國家機器面前，阿里其實沒有說不的餘地，還要謝主隆恩、感激流涕地上繳罰金，感謝黨能放自己一馬。反壟斷調查算是告一段落，螞蟻的整改方案亦已公布，但歌舞昇平是否指日可待？《TENET》有句金句：“What's happened, happened.”，重罰和整改後，已經沒有回頭路可走，阿里亦難以變回以前懂得生金蛋般的阿里。

大膽推斷一下，180億多人民幣是一個定得頗巧妙的罰額，金額不會大到對阿里構成嚴重財政打擊，但亦不算是個小數目，而且前所未見；然而阿里在沒有選擇下，只能毫不反駁地乖乖上繳 (或許反駁過而外人不知，但總算是取得共識的結果)，當權者或許會想，將來缺錢時，罰多幾次也不成問題吧，再找多幾間科企去罰吧，反正它們拒絕不了。像阿里一間規模如此大的企業，若果有人存心捉錯，總能在若干部門找到一兩件違規的事。類似的罰款若未來再出現，大家不用驚訝，甚至會習慣，成為阿里的經常性開支，就像奧巴馬時期的美國銀行、每年總要繳幾個B罰款一樣。

螞蟻去年準備上市前，阿里股價曾高見300元以上，或許有不少手持阿里蟹貨的股民，期待螞蟻完成整改後，可以重上高峰；然而殘酷的現實是，螞蟻當時上市的高估值，建基於它是一隻科技股，但螞蟻整改成一間金融控股公司後，將會變成一隻金融股。科技股及金融股的估值，從來相差十萬八千里，君不見內銀股、內險股的股價，多年來一直只能維持螞蟻式的前行？屆時螞蟻變成「真．螞蟻」，估值隨時少一半，這意味著高集資額將不復再，最受傷的，當然是希望套現吸水的馬雲。

別怕，馬雲！You will never walk alone，就企業整改來說，今次算來得比反壟斷調查公正，最起碼是一視同仁，看看你的對手京東，分拆京東數科上市一樣要被撤回，就知道在中央眼中：「科技金融統一要管」。雖然當局大打開口牌，表明在中央眼中，支持平台經濟發展的態度不變，只是要「規範扶正」、「清理淨化」；不過不明朗因素在於，在解決「二選一」壟斷行為後，類似的整改規範，又會落在哪個範疇？又是否有路可捉？

中央針對科企的規範整改，從來只有他自己才知道的套路，甚麼時候去收緊甚麼，科企只能隨風飄搖。像那一年突然針對騰訊（0700）的王牌手遊《王者榮耀》，毫無先兆下要求實名註冊、打機限時；又像去年年底突然針對社區團購，狠批大型科企與菜販爭生意，令計劃主攻該市場的美團等，數百億投資回本無門。打機要管、電商要管、叫外賣要管、上網買餸也要管，究竟未來還有多少看不順眼的東西要管？規範前又會否作諮詢？科企又有否能反映意見的渠道？以上這些問題的答案，你懂的。

「人在風暴中，無奈的打轉」，要做生意、要賺錢，飛砂風中轉，真諦是要留一口氣，否則連命也沒有了，還說甚麼違規不違規？當然，祖國市場夠大，你不做的生意，還有千千萬萬間想做的科技公司等著上位，這就是黨的Bargaining Power。或許，科企在層出不窮的監管新規下，只能如港人面對完善選舉制度的命運一樣，「你大晒，你話點就點啦！」。

羅仕揚