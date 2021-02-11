花旗：目標在2025年將AUM增加一倍
文章日期：2021年4月16日 16:53
花旗公布香港區財富管理業務發展計劃，目標是在2025年將香港區財富管理業務的客戶數目增長至三倍，以及將管理資產規模（AUM）增加一倍。為配合財富管理業務，該行將會在未來五年內，在香港增聘逾300名客戶經理。
花旗集團昨日公布業績時，宣布退出亞洲和EMEA（歐洲、中東及非洲）13個零售銀行市場，包括中國內地、台灣、澳洲等地。該行將透過新加坡、香港、阿聯酋和倫敦4個財富中心，經營亞洲和EMEA的零售銀行業務。是項決定該行的策略檢討的一部分，將該行投資和資源集中在有更大模規和增長潛力的市場。
花旗表示，去年該行在亞太區內錄得逾200億美元的新資金淨流入，為紀錄最多的一年。目前在亞太區的管理資產規模達3000億美元，為區內三大財富管理公司。該行指，亞洲是全球財富增長最快的市場，家庭資產約140萬億美元，佔全球總資產近40%。預計未來10年，亞洲將佔全球新晉中產階級的90%。根據該行的調查報告，去年香港千萬富翁人數按年增長25%。
香港花旗銀行總經理林智剛表示，隨著大灣區的多項計劃，例如即將推出的跨境理財通，香港財富管理業務將迎來重大機遇，進一步實現客戶主導的增長。該行將持續創新，在今年3月首次為高淨值資產的零售客戶推出私募股權投資解決方案。
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