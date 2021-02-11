恒指反覆升176點 守10天線 恒指一周累升270點或0.94%
文章日期：2021年4月16日 16:29
恒指表現反覆，內地今早公布首季GDP後，曾一度倒跌最多82點，但午後大市隨A股回升而升幅擴大，最多曾升286點，全日高低波幅368點。
恒指收市升176點或0.61%，報28969點，成交金額1431億元，較上日增加14.99%；國指升121點或1.12%，報11027點。恒生科技指數收報8232點，升1.1%。
藍籌43隻升，11隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升7.13%，收報21.8元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.94%，收報632元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點。
新地（0016）跌1.49%，收報119.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.9%，收報98.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報33.8元，升4.48%；跌幅最大的是百度（9888）收報207元，跌1.62%。
恒指早段曾跌穿10天線(28731.3點)，並逼近20天線(28659.82點)，50天線(29196.49點)仍為阻力。
北水終止流出，南下合計淨流入50.39億元。南水亦轉為流入，北上合計淨流入71.53億元人民幣。
一周表現
恒指本周累升0.94%或270點；本周表現最佳的是瑞聲（2018），累升16.94%，其次為阿里巴巴（9988）及安踏（2020），分別升8.07%及7.25%。而表現最差的是美團（3690），累跌7.58%，其次為匯控（0005）及萬洲（0288），分別跌2.9%及2.17%。
國指本周累升0.46%或50點；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升8.07%，其次為安踏（2020）及中海油（0883），分別升7.25%及6.57%。而表現最差的是快手（1024），累跌12.45%，其次為美團（3690）及百度（9888），分別跌7.58%及5.05%。
科指本周累跌0.89%或73點；本周表現最佳的是瑞聲（2018），累升16.93%，其次為聯想（0992）及阿里巴巴（9988），分別升8.42%及8.07%。而表現最差的是快手（1024），累跌12.45%，其次為明源雲（0909）及祖龍娛樂（9990），分別跌8.27%及8.13%。
午後消息股表現
國泰（0293）3月運力跌90%，日均載客量續跌至不足600人。收報7.15元，升1.85%。
I.T（0999）今舉行私有化會議，主席沈嘉偉表示，希望一切順利。收報2.88元，跌1.7%。
今早及隔晚消息股表現
內地首季零售改善，網購佔比升，體育娛樂用品零售額升45%。網購股阿里巴巴（9988）收報235.6元，升0.77%；京東（9618）收報303元，升0.66%；美團（3690）收報290.2元，升1.9%。
體育用品股。安踏（2020）收報140.5元，跌0.99%；李寧（2331）收報60元，升0.67%；361度（1361）收報2.35元，升2.62%；特步（1368）收報6.07元，跌2.72%；滔搏（6110）收報10.36元，升1.97%。
吉利安聰慧：電動車Zeekr或在海外IPO 吉利見近3個月最大升幅。另外，花旗︰吉利首款極氪電動車可與Tesla直接競爭。收報21.8元，升7.13%。
3月份新建商品住宅均價按月上漲0.41% 升幅擴大。非藍籌內房寶龍地產（1238）創上市新高，見8.48元，收報8.41元，升4.34%；恒大（3333）收報14.04元，升2.03%。藍籌內房方面，中海外（0688）收報20.15元，升1.56%；潤地（1109）收報37.6元，升1.08%；碧桂園（2007）收報9.7元，升0.1%。
騰訊（0700）41.5億美元票據定價，超購近4.3倍。騰訊收報632元，升1.94%。
東方航空（0670）上月客運力升1.4倍 旅客周轉量升2.2倍。收報3.64元，升2.25%。
六福集團（0590）第4季整體同店銷售升三成。收報20.75元，跌0.95%。
華南城（1668）全年合約銷售按年增19%。收報0.87元，升1.16%。
莎莎國際（0178）上季港澳同店跌18.8% 料港通關前仍充滿不確定性。收報1.89元，升1.61%。
南航（1055）3月客座率、貨郵載運率 按月升10個及跌6個百分點。收報5.59元，升1.45%。
破頂股表現
本地地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見23元，收報23元，升0.66%；置富（0778）創52周高，見8.12元，收報8.06元，升1.26%；領展（0823）創52周高，見75.9元，收報75.2元，升0.8%；冠君（2778）創52周高，見4.89元，收報4.88元，升2.74%；富豪產業（1881）創52周高，見1.79元，收報1.76元，升1.15%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見20.2元，收報20元，升3.63%；周生生（0116）創52周高，見14.2元，收報13.24元，跌5.43%；現代牙科（3600）創52周高，見3.04元，收報2.85元，升1.06%；叙福樓（1978）創52周高，見1.38元，收報1.12元，跌9.68%；稻香（0573）創52周高，見1.11元，收報1.05元，升9.38%。
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