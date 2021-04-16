小米今天收報25.95元，升1.57%。

「小米MIX FOLD」是小米首部售價過萬元的手提電話，定價9999元人民幣（約11908.4港元）至12999元人民幣（約15481.3港元）。雷軍早前表示，小米已經完成高端手機的佈局。

小米MIX FOLD折屏尺寸6.52英吋，全屏尺寸8.01英吋；可彎折1000萬次，並在AMOLED屏幕加上無磁性高強度鋼面。手機搭載驍龍888處理器及「蝶式散熱」。

另小米MIX FOLD為數據安全和隱私保護開發新功能「一鍵隱身」，即一鍵可關閉攝像頭、GPS定位等，適合商務人士。

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