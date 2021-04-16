小米首款過萬元手機今開售 1分鐘破4億人幣銷售額
文章日期：2021年4月16日 16:18
小米（1810）首部折疊屏手機「小米MIX FOLD」今（16日）早10時開售，集團在官方微博發文，指手機銷量反應熱烈，開首1分鐘內銷售額已突破4億元人民幣。董事長兼行政總裁雷軍在微博上，感謝用戶支持摺疊屏手機。另「雷軍」視頻號將每天中午舉辦抽送MIX FOLD活動。
小米今天收報25.95元，升1.57%。
「小米MIX FOLD」是小米首部售價過萬元的手提電話，定價9999元人民幣（約11908.4港元）至12999元人民幣（約15481.3港元）。雷軍早前表示，小米已經完成高端手機的佈局。
小米MIX FOLD折屏尺寸6.52英吋，全屏尺寸8.01英吋；可彎折1000萬次，並在AMOLED屏幕加上無磁性高強度鋼面。手機搭載驍龍888處理器及「蝶式散熱」。
另小米MIX FOLD為數據安全和隱私保護開發新功能「一鍵隱身」，即一鍵可關閉攝像頭、GPS定位等，適合商務人士。
其他報道
字節跳動訂目標 中國業務廣告收入增40%以上 電商交易增兩倍
內地GDP稍遜預期 恒指曾倒跌 半日回升15點 吉利升8.11%
1個月HIBOR連跌7日 4個月最長跌浪 拆息亦見近4個月低