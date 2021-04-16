在「降」方面，天貓將會簡化開店入駐流程，首次試點為期7個月的「天貓試運營期」，考察商家的服務能力。此外，新商家用手機淘寶App開店，大概5分鐘就可完成，即日起所有新入駐的商家還可獲轄免交保證金。

「免」即是減免費用及免費開放部分工具，淘寶天貓商家參加聚划算活動時的「參聚險」及「保價險」等收費都會取消，由商家在參與活動時提供保價服務即可。另淘寶計劃於年內將部分商家營銷及營運業務工具由付費改為免費。

而「扶」就是加強商家支持服務，淘寶推出「商品優化工具」，幫助商家檢測視頻、圖片、標題和商品詳情頁，為商家提供優化改良的意見；另也加強對新商家提供的培訓的服務，在工作台新增功能，助他們快速找到平台小二，解答有關使用平台功能的問題。

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