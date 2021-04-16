花旗指「極氪001」是一款主打高端的智能電動車，售價介乎26.6萬至34.5萬元人民幣，續航能力為526至712公里，料今年10月可交付，該車款和比亞迪（1211）「漢」的定位一致。吉利股價目前急升逾7%。

花旗預料，「極氪001」初期每月銷量可達4000至5000輛，明年第二季可達每月1.2萬輛，目前吉利單月電動車銷售量大概為5500輛，因此極具意義。該行又指，「極氪001」可與Tesla的Model 3直接競爭，而雖然售價較Model 3略高，但性能及體驗比Model 3更佳。

大和的報告則認為，「極氪001」作為品牌首款車型，尚算體面，但不算令人激動。該行又透露，吉利會在今年內建立兩個極氪銷售中心，3年內建25個，並會有應用程序，以作直接銷售。

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