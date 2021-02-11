另外，3月收入乘客千米數按年減少95.7 %。乘客運載率下跌28個百分點至21.2%。累計首季載客人次按年下跌98.4%，運力下跌91.7 %, 而收入乘客千米數則下跌98.2%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，3月客運業務依然受壓，收緊機組人員強制檢疫規定令公司僅能維持基本客運服務，運作航班18個航點，運力較2月減少達47%。展望4月，國泰將增加前往倫敦的航班以滿足留學生需求。並將於4月21日及4月28日營運兩班特別航班接載香港居民由英國回港。

林紹波指，歡迎政府計劃由5月初開始解除英國來港航班限制，並期望當局進一步放寬政策，使國際旅遊得以逐步恢復正常。此外，就政府計劃豁免內地來港旅客的強制隔離安排，並縮短由中低風險地區抵港人士的隔離檢疫期，國泰將靈活應對以捕捉旅遊市場新需求。

貨運方面，3月載貨量達8.33萬噸貨物及郵件，按年跌30.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少32.4%。運載率上升8.9個百分點至86.4%；貨運力削減39.4%。累計首季，載貨量按年跌29.6%，運力下跌39.6%, 而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

林紹波表示，政府剛於本周宣布，由今日起完成疫苗接種的駐港貨機及只載貨客機機師可豁免強制檢疫，有利國泰貨運業務及逐步減少每月營運現金消耗。

國泰半日報7.1元，升1.14%。

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