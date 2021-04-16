恒指升15點，收報28808點，成交金額707億元。美股持續破頂，3大指數均升約1%，但亞洲股市未能跟隨，港股今早窄幅上落，高低波幅僅190點。表現較佳的板塊是物管、餐飲、食品飲品、石油石化、有色金屬、金礦股、煤碳股等。