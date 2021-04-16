【有片：選股王】近期最強勢的還是周期股 留意三江化工
文章日期：2021年4月16日 12:20
恒指升15點，收報28808點，成交金額707億元。美股持續破頂，3大指數均升約1%，但亞洲股市未能跟隨，港股今早窄幅上落，高低波幅僅190點。表現較佳的板塊是物管、餐飲、食品飲品、石油石化、有色金屬、金礦股、煤碳股等。
中國首季經濟增長18.3%，3月份工業增加值升14.1%，社會消費品零售總額則升33.9%，首季城鎮固投升25.6%。整體上略低於預期，但市場反應也不大。
個股方面，吉利汽車和母企吉利控股成立純電動合資品牌「極氪」，昨日發布首款量產車ZEEKR 001，新車將推出三款車型，補貼後售價28.1萬元人民幣起，最高續航里程可達到712公里。股價借勢炒起10%。心動（2400）整固完成向上突破，今早升10.6%。
近期最強勢的還是以周期股為主，如鋼鐵、鋁、銅、煤炭等。另一可留意的是化工股。三江化工（2198）去年業績理想，雖然產品售價疲弱，但由於主要成本甲醇價格下降，由每公噸2350元跌至1950元，令毛利率顯著擴闊，帶動盈利大升逾倍，每股盈利0.95元人民幣，現價市盈率折合不足4倍，可小注投機性買入。
張兆聰