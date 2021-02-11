內地GDP稍遜預期 恒指曾倒跌 半日回升15點 吉利升8.11%
文章日期：2021年4月16日 12:16
內地首季GDP稍遜預期，恒指今早高開34點，高位曾升108點，數據公布後曾倒跌82點，其後止跌回升，半日高低波幅190點。
恒指半日升15點或0.05%，報28808點，成交金額707億元；國指升39點或0.37%，報10945點。恒生科技指數收報8146點，升0.04%。
藍籌35隻升，15隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升8.11%，收報22元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點。
阿里健康（0241）跌1.78%，收報22.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.4%，收報98.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報78.8元，升3.41%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報15.78元，跌2.95%。
北水南下轉為流入，合計淨流入12.21億元。南水北上合計淨流入23.21億元人民幣，亦終止流出。
內地首季零售改善，網購佔比升，體育娛樂用品零售額升45%。網購股阿里巴巴（9988）收報233.2元，跌0.26%；京東（9618）收報300.6元，跌0.13%；美團（3690）收報285.4元，升0.21%。
體育用品股安踏（2020）收報139.5元，跌1.69%；李寧（2331）收報59.55元，跌0.08%；361度（1361）收報2.27元，跌0.87%；特步（1368）收報6.14元，跌1.6%；滔搏（6110）收報10.24元，升0.79%。
吉利安聰慧：電動車Zeekr或在海外IPO 吉利見近3個月最大升幅。吉利升8.11%。
3月份新建商品住宅均價按月上漲0.41% 升幅擴大。非藍籌內房寶龍地產（1238）創上市新高，見8.48元，收報8.45元，升4.84%；恒大（3333）收報13.94元，升1.31%。藍籌內房方面，潤地（1109）升0.81%，收報37.5元；碧桂園（2007）跌0.21%，收報9.67元；中海外（0688）升0.4%，收報19.92元。
騰訊（0700）41.5億美元票據定價，超購近4.3倍。騰訊收報621.5元，升0.24%。
東方航空（0670）上月客運力升1.4倍 旅客周轉量升2.2倍。收報3.6元，升1.12%。
六福集團（0590）第4季整體同店銷售升三成。收報20.9元，跌0.24%。
華南城（1668）全年合約銷售按年增19%。收報0.87元，升1.16%。
莎莎國際（0178）上季港澳同店跌18.8% 料港通關前仍充滿不確定性。收報1.93元，升3.76%。
南航（1055）3月客座率、貨郵載運率 按月升10個及跌6個百分點。收報5.56元，升0.91%。
破頂股表現
本地地產股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見22.95元，收報22.9元，升0.22%；置富（0778）創52周高，見8.1元，收報8.07元，升1.38%；富豪產業（1881）創52周高，見1.76元，收報1.76元，升1.15%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見19.8元，收報19.8元，升2.59%；周生生（0116）創52周高，見14.2元，收報14.04元，升0.29%；現代牙科（3600）創52周高，見3.04元，收報2.83元，升0.35%；叙福樓（1978）創52周高，見1.38元，收報1.36元，升9.68%。
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