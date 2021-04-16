城鎮消費品零售額91345億元，按年增長34.6%，兩年平均增長4.3%；鄉村消費品零售額13875億元，按年增長29.4%，兩年平均增長3.2%。

餐飲收入10596億元，按年增長75.8%，兩年平均下降1.0%；商品零售94625億元，按年增長30.4%，兩年平均增長4.8%。

商品零售額中，體育娛樂用品類和通訊器材類商品按年分別增長45.2%、42.4%，兩年平均分別增長17.4%、17.1%。

全國網上零售額28093億元，按年增長29.9%，兩年平均增長13.5%。其中，實物商品網上零售額23067億元，按年增長25.8%，兩年平均增長15.4%；佔社會消費品零售總額的比重為21.9%，比1-2月份提高1.2個百分點。

網購股京東（9618）現報300.6元，跌0.13%；阿里巴巴（9988）現報233.4元，跌0.17%；美團（3690）現報287.2元，升0.84%。

體育用品股安踏（2020）現報144.4元，升1.76%；李寧（2331）現報60.9元，升2.18%。

手機股小米（1810）現報25.8元，升0.98%。

其他報道

國統局：首季國民經濟開局良好 中國經濟穩定恢復

中國第一季GDP增長18.3%稍遜預期 失業率稍降

吉利安聰慧：電動車Zeekr或在海外IPO 吉利見近3個月最大升幅

3月份新建商品住宅均價按月上漲0.41% 升幅擴大

滬深股市向上 人行100億元逆回購 2個月來首現一周淨投放

恒指高開34點 吉利升4.42% 騰訊無升跌

美國10年期、30年期債息創逾1個月低

中國持有美債量創逾一年新高

港股ADR升8點 騰訊ADR升0.21% 阿里跌0.7%

騰訊41.5億美元票據定價 超購近5倍

攜程IPO以268元定價 超購16.68倍 一手中籤率35%

經濟數據勝預期 道指、標指齊創即市及收市新高 道指升305點