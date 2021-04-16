內地首季零售改善 網購佔比升 體育娛樂用品零售額升45%
文章日期：2021年4月16日 10:19
國統局表示，市場銷售逐步改善，網上零售快速增長。第一季社會消費品零售總額105221億元，按年增長33.9%，按月增長1.86%；兩年平均增長4.2%。其中，3月份社會消費品零售總額35484億元，按年增長34.2%，比1-2月份加快0.4個百分點，兩年平均增長6.3%，按月增長1.75%。
城鎮消費品零售額91345億元，按年增長34.6%，兩年平均增長4.3%；鄉村消費品零售額13875億元，按年增長29.4%，兩年平均增長3.2%。
餐飲收入10596億元，按年增長75.8%，兩年平均下降1.0%；商品零售94625億元，按年增長30.4%，兩年平均增長4.8%。
商品零售額中，體育娛樂用品類和通訊器材類商品按年分別增長45.2%、42.4%，兩年平均分別增長17.4%、17.1%。
全國網上零售額28093億元，按年增長29.9%，兩年平均增長13.5%。其中，實物商品網上零售額23067億元，按年增長25.8%，兩年平均增長15.4%；佔社會消費品零售總額的比重為21.9%，比1-2月份提高1.2個百分點。
網購股京東（9618）現報300.6元，跌0.13%；阿里巴巴（9988）現報233.4元，跌0.17%；美團（3690）現報287.2元，升0.84%。
體育用品股安踏（2020）現報144.4元，升1.76%；李寧（2331）現報60.9元，升2.18%。
手機股小米（1810）現報25.8元，升0.98%。
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