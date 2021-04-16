國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，3月份，各線城市商品住宅銷售價格按月漲幅與上月相比變動幅度不大，按年漲幅繼續上升。

按月比較，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、1.0%和0.1%。二手住宅銷售價格按月上漲1.0%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.4%、1.1%、1.4%和0.4%。 31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

按年比較方面，主要受上年同期低基數影響，各線城市商品住宅銷售價格按年漲幅均擴大。據測算，3月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.2%和11.4%，漲幅比上月分別擴大0.4和0.6個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8%和3.3%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.9%和2.3%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。

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