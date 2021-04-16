恒指高開34點 吉利升4.42% 騰訊無升跌
文章日期：2021年4月16日 09:23
恒指今早高開34點或0.12%，報28827點，成交金額28億元；國指今早高開10點或0.1%，報10916點。恒生科技指數開市報8135點，跌0.09%。
藍籌33隻升，12隻下跌，10隻無升跌。吉利（0175）升4.42%，報21.25元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。交行（3328）跌1%，報4.93元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.45%，報99.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股14隻升，6隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是中興（0763）開市報19.26元，升1.05%；跌幅最大的是百度（9888）收報205元，跌2.57%。
騰訊（0700）41.5億美元票據定價，超購近5倍。開市報620元，無升跌。
東方航空（0670）上月客運力升1.4倍 旅客周轉量升2.2倍。開市報3.56元，無升跌。
六福集團（0590）第4季整體同店銷售升三成。開市報21.4元，升2.15%
華南城（1668）全年合約銷售按年增19%。開市報0.87元，升1.16%。
莎莎國際（0178）上季港澳同店跌18.8% 料港通關前仍充滿不確定性。開市報1.87元，升0.54%。
南航（1055）3月客座率、貨郵載運率 按月升10個及跌6個百分點。開市報5.52元，升0.18%。
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