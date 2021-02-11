港股ADR升8點 騰訊ADR升0.21% 阿里跌0.7%
文章日期：2021年4月16日 08:49
美股向上，港股ADR升8點或0.03%，報28801點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.21%，折合報621.29元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，折合報232.16元；美團（3690）升0.41%，折合報285.98元；匯控（0005）跌0.39%，折合報45.47元；建行（0939）跌0.09%，折合報6.49元。
道期跌0.07%，標期跌0.09%，納期跌0.123%。日股現升0.27%，韓股現升0.17%，澳股現升0.03%。
今日焦點股份可留意：
騰訊（0700）41.5億美元票據定價，超購近5倍。
東方航空（0670）上月客運力升1.4倍 旅客周轉量升2.2倍。
六福集團（0590）第4季整體同店銷售升三成。
華南城（1668）全年合約銷售按年增19%。
莎莎國際（0178）上季港澳同店跌18.8% 料港通關前仍充滿不確定性。
南航（1055）3月客座率、貨郵載運率 按月升10個及跌6個百分點。
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