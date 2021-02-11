美國上周首次申領失業救濟人數降至2020年3月以來最低水平，好過市場預期，加上零售銷售創10個月最大增幅、製造業產值創8個月來最大增長亦超過市場預期，美股再創歷史新高，其中，道指高見34068.73點，創歷史新高及收市價計新高，連升2日，累計升358.72點；標指亦高見4173.49點，創上市新高，兼創收市價計新高。