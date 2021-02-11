經濟數據勝預期 道指、標指齊創即市及收市新高 道指升305點
文章日期：2021年4月16日 08:13
美國上周首次申領失業救濟人數降至2020年3月以來最低水平，好過市場預期，加上零售銷售創10個月最大增幅、製造業產值創8個月來最大增長亦超過市場預期，美股再創歷史新高，其中，道指高見34068.73點，創歷史新高及收市價計新高，連升2日，累計升358.72點；標指亦高見4173.49點，創上市新高，兼創收市價計新高。
道瓊斯工業平均指數收漲305點，升幅0.91%，報34035點。標普500指數收漲45點，升幅1.11%，報4170點。納斯達克綜合指數收漲180點，或1.31%，報14038點。
聯合健康保險升3.83%，報390.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻94點，而迪士尼跌0.82%，報185.93元，拖低道指10點。
科技股方面，蘋果收市報134.5元，升1.87%，谷歌母公司Alphabet收市報2285.25元，升1.93%，亞馬遜收市報3379.09元，升1.38%，Facebook收市報307.82元，升1.65%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.46%，報438點。德國DAX指數收漲0.31%，報15255點；法國CAC 40指數漲0.42%，報6234點；英國富時100指數收漲0.64%，報6983點。