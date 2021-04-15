花旗上季多賺兩倍遠勝預期 退出部分市場擬專注財富管理
文章日期：2021年4月15日 21:26
花旗公布，今年第一季利潤按年增長逾兩倍至79億美元，每股盈利3.62美元，遠高於分析師平均預期的2.6美元。上季收入按年跌7%至193億美元，但仍高於分析師預期的188億美元。
在公布業績之際，宣布將退出亞洲、歐洲及中東合共13個國家的消費者銀行業務，這些國家大多在亞洲，以專注於財富管理等業務。不過花旗表明，將在4個財富中心（wealth centers），包括新加坡、香港、阿聯酋和倫敦經營消費者銀行業務，預計這些地區的財富管理業務將強勁增長。
對於消費者銀行業務要退出部分市場，上月接任花旗行政總裁的弗雷澤（Jane Fraser）稱，這些消費銀行是出色的業務，但「我們沒有與同行競爭所需的規模」 ，花旗將繼續投資於財富管理，以及與亞洲企業客戶合作的業務。雖然花旗在華爾街扮演重要角色，但在美國的消費者銀行業務規模卻相對較小，此發展取向曾引起一些分析師的質疑。
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