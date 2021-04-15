若客戶於非自願性失業性6個月保障期內確診感染新型冠狀病毒，除獲以上優惠外，索償申請獲批後，客戶可就每連續24小時於香港醫院住院獲每日現金津貼，每名客戶每日最高可獲得300元住院津貼，最高可獲得總額10000元的住院津貼。如客戶需入住深切治療部，津貼金額雙倍，即每日最高可獲得600元住院津貼，總額達20000元住院津貼。

若客戶名下有多於一個流動電話號碼享「新冠病毒保障」，每次住院只能獲賠償一次，不能累積計算。符合以上條件的客戶可向安我保險公司索償。

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