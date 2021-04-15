數碼通夥安我保險推「失業保障」 可代繳半年月費達1800元
文章日期：2021年4月15日 19:10
新地（0016）旗下數碼通（0315）今日宣布，與近年專推奇特保險服務的安我保險合作推出「手機月費代繳保障」計劃。據合約條款顯示，是次計劃只適用於4.5G和5G月費計劃新上台客戶，若客戶於12個月保障期內面臨非自願性失業，客戶可獲一筆過代繳6個月手機月費，金額可高達1800元。
若客戶於非自願性失業性6個月保障期內確診感染新型冠狀病毒，除獲以上優惠外，索償申請獲批後，客戶可就每連續24小時於香港醫院住院獲每日現金津貼，每名客戶每日最高可獲得300元住院津貼，最高可獲得總額10000元的住院津貼。如客戶需入住深切治療部，津貼金額雙倍，即每日最高可獲得600元住院津貼，總額達20000元住院津貼。
若客戶名下有多於一個流動電話號碼享「新冠病毒保障」，每次住院只能獲賠償一次，不能累積計算。符合以上條件的客戶可向安我保險公司索償。
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