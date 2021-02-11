YAS指，借助區塊鏈科技可以證明藝術品資產的獨特性和不可互換性的功能，可將保險服務推廣到媒體、歌曲、藝術品、收藏品等數位資產。保險可為買家提供額外的保護，並幫助藝術家業內人士接觸更廣泛的目標受眾。聯合創辦人安宇昭表示，該行微保險產品或會涵蓋一系列NFT資產，包括名畫、動畫、歌曲、歌詞、影音、名錶、雪茄、紅酒、攝影師作品等，為世界新經濟體提供所需要的保障。

陳奐仁上月初在加密貨幣交易平台出售歌曲《Nobody gets me》，最終以7個「以太幣」（即約 11 萬港元）成交。他指免費平台貶低音樂價值，因此實驗以區塊鏈進行交易，能否成為新出路。

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